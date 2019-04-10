10.04.2019, 15:15

ФОТО: Полный улет! Через 15 лет Таллиннский аэропорт будет не узнать

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rus.delfi.ee
EST 27
Tallinna lennujaama laiendus ja linnaku ehitus aastaks 2035
Tallinna lennujaama laiendus ja linnaku ehitus aastaks 2035Foto: Meelis Press

К 2035 году планируется расширить Таллиннский аэропорт, чтобы была возможность обслуживать до 6 миллионов пассажиров, а также вокруг него хотят выстроить городок.

Такая потребность обоснована постоянным ростом числа пассажиров. Нынешний терминал рассчитан на 2,6 миллиона пассажиров, однако, уже в прошлом году этот показатель составлял 3 миллиона.

К 2035 году хотят вокруг аэропорта выстроить и т.н. аэропортовый городок — 150 000 кв.м. площадей, в основном для бизнеса, обслуживания и проживания.

Смотрите фото!

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