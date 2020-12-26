26.12.2020, 19:24

ФОТО | Покупатели в торговом центре Ülemiste забыли об обязанности носить маски


EST
Galerii: 24 pilti
Maski kandmine Ülemiste keskuses Foto: Rauno Volmar

Хотя во внутренних помещениях общего пользования следует носить маски, многие решили, совершая покупки в торговом центре Ülemiste, этого не делать.

Сегодня вечером в торговом центре Ülemiste было довольно много и таких пришедших за покупками людей, которые либо забыли, либо отказались носить маску.

Для предотвращения распространения коронавируса введено распоряжение носить маски во внутренних помещениях общего пользования, к ним относится и, например, общественный транспорт.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: