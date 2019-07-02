ФОТО | Покупатель в шоке: облил эко-яблоко кипятком, а на нем выступили красные капли!

"Стараемся покупать в Rimi экологические овощи и фрукты для ребенка. Несколько дней назад купил в магазине Rimi в Хааберсти 4 эко-яблока в упаковке. Жена облила одно из яблок кипятком, и оно сильно поменяло цвет, стало тусклым, и на нем появились красные мокрые пятна. Не может ли быть дело в том, что яблоки были окрашены и покрыты воском?" — интересуется читатель Delfi.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс заверяет, что на поверхности яблока есть природный слой воска, а его количество на кожуре зависит т сорта яблок. По ее словам, данные яблоки были выращены экологическим путем и не покрыты воском, но а них как аз и есть природный слой воска.

"При соприкосновении с горячей водой на яблочной кожуре происходят реакции, в процессе чего разлагается несколько природных элементов, в том числе и пигмент цвета. После ополаскивания кипящей водой яблочная кожура становится коричневой", — объясняет Батс.

Она заверяет, что капли на кожуре — пигмент кожуры, отделившийся в процессе реакции разложения элементов. Этот пигмент накапливается вместе с воском на поверхности кожуры. Белый налет на яблоке — те места, где воск не смешался с пигментом.

"Таким образом, все изменения с яблоком вызваны природными процессами", — подчеркивает пресс-секретарь.