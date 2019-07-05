ФОТО: Под Таллинном началось строительство нового завода компании Repston

В новом здании важную роль играют улучшение бытовых условий и расширение свободного пространства, а также увеличение количества рабочих мест. Если на нынешнем заводе работает 30 работников, то на новом заводе это число удвоится. Кроме того, в интерьере завода применят собственную продукцию марки Repston и продемонстрируют возможности завода. При выборе местоположения большое значение имела близость к существующему производственному зданию и возможность расширить деятельность.

”Для нас важно, чтобы новое здание находилось в том же районе недалеко от Маарду, где расположен и нынешний завод, благодаря чему работникам не придется вносить существенные изменения в организацию своей повседневной жизни, — отметил Якобсон. — Кроме того, мы сможем здесь же расширить деятельность, приступив к производству деревянной мебели в здании, которое будет возведено на соседнем участке в следующем году. Мы планируем установить солнечные панели на крыше производственных зданий, чтобы покрыть за счет вырабатываемой ими энергии до 50% годовой потребности в электричестве”.

Менеджер по строительству компании Capital Mill Таави Кийск отметил, что Repston является амбициозным предприятием, которое благодаря возведению нового завода получит комплексное решение, разработанное по индивидуальному заказу.

”Начавшееся в середине мая строительство проходит по плану, здание будет готово в следующем году”.

Repston занимается производством металлических предметов интерьера, оборудования для торговых площадей, лестничных перил, люстр и светильников, а также металлообработкой, начиная с лазерной резки и заканчивая порошковой покраской.

Предприятие Repston сотрудничало с такими международными гостиничными сетями, как Hilton, Radisson, Sokos, Scandic и Ibis, а также с брендами одежды Levis и G-Star Raw. Кроме того, в число деловых партнеров входят расположенные в России торговые центры ЦУМ и ГУМ, а также аэропорт Хельсинки Вантаа в Финляндии.