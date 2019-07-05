ФОТО: Под Таллинном началось строительство нового завода компании Repston

Предприятие Repston OÜ, специализирующееся на металлообработке и изготовлении мебели на заказ, возводит в деревне Лийвамяэ под Таллинном новое производственное здание, оснащенное по последнему слову техники, чтобы ответить на увеличение спроса со стороны международных клиентов. Вчера был заложен краеугольный камень нового здания.
Разрабатываемое компанией Capital Mill офисно-производственное здание будет сдано в эксплуатацию в 2020 году. По словам основателя и исполнительного директора Repston OÜ Эдвина Якобсона, предприятие, специализирующееся на экспорте, планирует переехать с прежней площади размером примерно 1000 квадратных метров на новую площадь, которая будет примерно в четыре раза больше, а также произвести замену большей части оборудования.
”Под торговой маркой Repston продаются высококачественные, эффектные и обладающие сложной структурой элементы интерьера из металла и древесины. Открытие нового производственного здания позволит сделать сразу несколько шагов вперед, поскольку мы внедрим передовую технологию, не имеющую аналогов в своей области. Общая стоимость инвестиции составляет примерно 2 миллиона евро, — рассказал Якобсон. — Благодаря превосходному качеству продукции и хорошей маркетинговой работе мы уже широко известны в Европе. Объем заказов постоянно растет, и предпринятые обновления позволят нам идти в ногу со временем и сохранить конкурентоспособность”.
В новом здании важную роль играют улучшение бытовых условий и расширение свободного пространства, а также увеличение количества рабочих мест. Если на нынешнем заводе работает 30 работников, то на новом заводе это число удвоится. Кроме того, в интерьере завода применят собственную продукцию марки Repston и продемонстрируют возможности завода. При выборе местоположения большое значение имела близость к существующему производственному зданию и возможность расширить деятельность.
”Для нас важно, чтобы новое здание находилось в том же районе недалеко от Маарду, где расположен и нынешний завод, благодаря чему работникам не придется вносить существенные изменения в организацию своей повседневной жизни, — отметил Якобсон. — Кроме того, мы сможем здесь же расширить деятельность, приступив к производству деревянной мебели в здании, которое будет возведено на соседнем участке в следующем году. Мы планируем установить солнечные панели на крыше производственных зданий, чтобы покрыть за счет вырабатываемой ими энергии до 50% годовой потребности в электричестве”.
Менеджер по строительству компании Capital Mill Таави Кийск отметил, что Repston является амбициозным предприятием, которое благодаря возведению нового завода получит комплексное решение, разработанное по индивидуальному заказу.
”Начавшееся в середине мая строительство проходит по плану, здание будет готово в следующем году”.
Repston занимается производством металлических предметов интерьера, оборудования для торговых площадей, лестничных перил, люстр и светильников, а также металлообработкой, начиная с лазерной резки и заканчивая порошковой покраской.
Предприятие Repston сотрудничало с такими международными гостиничными сетями, как Hilton, Radisson, Sokos, Scandic и Ibis, а также с брендами одежды Levis и G-Star Raw. Кроме того, в число деловых партнеров входят расположенные в России торговые центры ЦУМ и ГУМ, а также аэропорт Хельсинки Вантаа в Финляндии.
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