ФОТО: По полям Эстонии разъезжает розовый трактор

Занимающаяся продажей сельскохозяйственной техники фирма Taure поделилась в социальных сетях фотографиями розового трактора, который был приобретен в ее представительстве одной эстонской семьей.
Занимающаяся продажей сельскохозяйственной техники фирма Taure поделилась в социальных сетях фотографиями розового трактора, который был приобретен в ее представительстве одной эстонской семьей.
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