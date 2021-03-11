ФОТО | Пищевой департамент обнаружил в продаже оливковое масло, которое не отвечает требованиям

Департамент выяснил, что оливковое масло Rainbow Classico и Speroni, согласно анализу, отвечают категории натурального оливкового масла, но имеют более низкую категорию качества.

Произведенное в Испании Rainbow Classico (дата изготовления — 25.10.2020, срок годности до 25.02.2022) продавалось в сети магазинов Prisma. Итальянскоеоливковое масло Speroni (номерт партии L20C000697) продавалось в сети магазинов Maxima.

На данный момент продажа не отвечающих требованиям партий масла остановлена. Департамент также потребовал продавцов отозвать товар из продажи. Покупатели могут вернуть товар обратно в магазин и получить деньги.

Департамент также оповестил о находке страны-производители. Возможный обман теперь будут расследовать местные инстанции.

В прошлом году Пищевой департамент проанализировал восемь видом оливкового масла, из которых половина не отвечала требованиям. В января этого года требованиям качества не отвечало LOIOLA Olio Extra Vergine di Oliva extra virgin olive, товар отозвали из продажи.