11.03.2021, 11:10

ФОТО | Пищевой департамент обнаружил в продаже оливковое масло, которое не отвечает требованиям

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ФОТО | Пищевой департамент обнаружил в продаже оливковое масло, которое не отвечает требованиям
Foto: Fotokollaaž

Сельскохозяйственно-пищевой департамент обнаружил в продаже в эстонских магазинах два вида натурального оливкового масла высшего качества (extra virgin olive oil), чье качество на самом деле не отвечает стандартам. Товары отозваны из продажи.

Департамент выяснил, что оливковое масло Rainbow Classico и Speroni, согласно анализу, отвечают категории натурального оливкового масла, но имеют более низкую категорию качества.

Произведенное в Испании Rainbow Classico (дата изготовления — 25.10.2020, срок годности до 25.02.2022) продавалось в сети магазинов Prisma. Итальянскоеоливковое масло Speroni (номерт партии L20C000697) продавалось в сети магазинов Maxima.

На данный момент продажа не отвечающих требованиям партий масла остановлена. Департамент также потребовал продавцов отозвать товар из продажи. Покупатели могут вернуть товар обратно в магазин и получить деньги.

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Департамент также оповестил о находке страны-производители. Возможный обман теперь будут расследовать местные инстанции.

В прошлом году Пищевой департамент проанализировал восемь видом оливкового масла, из которых половина не отвечала требованиям. В января этого года требованиям качества не отвечало LOIOLA Olio Extra Vergine di Oliva extra virgin olive, товар отозвали из продажи.

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