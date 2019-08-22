ФОТО: Первый в Эстонии обувной магазин Deichmann готов к открытию!

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Сегодня в центре Nautica в Таллинне откроется первый в Эстонии обувной магазин Deichmann. Вчера во второй половине дня в магазине шли последние приготовления.