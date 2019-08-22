22.08.2019, 07:00

ФОТО: Первый в Эстонии обувной магазин Deichmann готов к открытию!

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rus.delfi.ee
EST 21
Galerii: 39 pilti
Deichmann-i kauplus Nautica keskuses Foto: Margus Pahv

Сегодня в центре Nautica в Таллинне откроется первый в Эстонии обувной магазин Deichmann. Вчера во второй половине дня в магазине шли последние приготовления.

В честь открытия первые четыре дня на весь товар - скидка 20%.

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