10.12.2019, 13:34
ФОТО: Первый день Coop Pank на бирже начался с падения акций
Сегодня на таллиннской бирже началась торговля акциями Coop Pank. Первая сделка состоялась по цене 1,01 евро за подписку вместо заявленных ранее 1,15 евро.
Сегодня на таллиннской бирже началась торговля акциями Coop Pank. Первая сделка состоялась по цене 1,01 евро за подписку вместо заявленных ранее 1,15 евро.
Таким образом, акции упали на 12,2%. К 10:30 стоимость подписки немного поднялась до 1,065 евро и падение составило 7,4%. За первые полчаса оборот акций предприятия составил 170 199 евро.
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