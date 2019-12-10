10.12.2019, 13:34

ФОТО: Первый день Coop Pank на бирже начался с падения акций


EST
Galerii: 20 pilti
Coop Panga aktsia esimene börsipäev Foto: Rauno Volmar

Сегодня на таллиннской бирже началась торговля акциями Coop Pank. Первая сделка состоялась по цене 1,01 евро за подписку вместо заявленных ранее 1,15 евро.

Таким образом, акции упали на 12,2%. К 10:30 стоимость подписки немного поднялась до 1,065 евро и падение составило 7,4%. За первые полчаса оборот акций предприятия составил 170 199 евро.

Читайте также: