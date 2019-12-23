ФОТО | Перед праздниками жители Литвы отправились за покупками в Польшу. Что и почем они покупают?

Евро сейчас стоит 4,19-4,23 злотых (чем дальше от границы, тем лучше курс), а неделю назад стоил 4,25.

В субботу утром в магазине Biedronkа в Сейнах по-польски говорит только продавец. Жители Литвы обходят стороной овощной отдел — их интересуют разве что огурцы по 4,99 злотых (1,19 евро) за кг. Картошка, лук и другие овощи в Литве стоят дешевле. А вот подсолнечное масло по 3,49 злотых за литр (0,83 евро) некоторые литовцы грузили ящиками.

Свежий карп стол 14,90 злотых за кг (3,54 евро), филе карпа — 29,90 злотых (7,10 евро). Были акции на лосося и форель, но их цена не была столь привлекательной, поэтому литовцы их не покупали. Рыбу лучше покупать в киоске рядом с Biedronkа, щука там стоит 24 злотых (5,7 евро) за кг, сом — 16 злотых (3,80 евро), карп — 14,50 злотых (3,44 евро).

Зато утку в магазине можно купить за 5,99 злотых за кг (1,42 евро). Однако многие не обратили внимание на приписку, что это цена только для владельцев карты Moja Biedronka, а для остальных покупателей — 10,99 злотых (2,61 евро) за кг.

То же самое с селедкой по 6,69 злотых (1,59 евро) и копченым свиным окороком по 14,90 злотых (3,54 евро) за кг.

Расслабиться в польских магазинах можно только в молочном отделе и в отделе, где продают алкоголь — там все дешевле, чем в Литве. Например, 1 кг творога President со вкусом ванили в ведерках — 6,99 злотых (1,66 евро), литр молока 3,2% — 2,19 злотых (0,52 евро), кефира — 2,85 (0,68 евро).

Банка майонеза Winiar 0,9 л стоит 7,99 злотых (1,90 евро). Жареные куры по 11,90 злотых (2,83 евро) за кг. Пиво продают по 2,89 злотых (0,69 евро) за 0,5 л.

В Сейнах открылся новый магазин Stokrotka. В нем можно купить куриные ножки по 2,99 злотых (0,71 евро) за кг.