ФОТО | Перед главным зданием Swedbank прошла организованная клиентами и инвесторами акция протеста

Целью митинга было привлечь внимание эстонской и шведской общественности к тому факту, что в Эстонии Swedbank не выполняет свои обязательства надежности как поставщик расчётных и инвестиционных услуг, а также не отвечает на законные вопросы и претензии своих клиентов.

По словам Каупо Нылвака, предпринимателя, выступившего на митинге в качестве представителя инвесторов, потерявших деньги в результате сделок с землей в Румынии, проведённых при посредничестве Swedbank, и члена комиссии по банкротству земельной компании, — это нетрадиционное публичное выступление необходимо было организовать, чтобы привлечь внимание банкиров, общественности и институций, регулирующих финансовую сферу.

”Swedbank не потрудился что-либо объяснить или извиниться перед своими клиентами и инвесторами, чьи деньги инвестиционные менеджеры банка потеряли в результате сомнительных операций с румынской землёй, — пояснил он. — Мы требовали ответа на наши вопросы в прямом обращении к банку, в суде и в рекламных материалах, которые публиковались в эстонских и шведских СМИ, и пока результат был нулевым. Несмотря на красивые заверения руководителя банка Олави Леппа в СМИ о том, что да, эта история с румынскими сделками нуждается в разъяснениях, и со своими клиентами банк должен общаться”.

”Имевшее место в последнее время повышенное внимание общественности к несоблюдению со стороны Swedbank правил, препятствующих отмыванию денег, растущее недовольство эстонского общества по поводу деятельности банка по закрытию клиентских счетов, а также начавшиеся в отношении Swedbank в Эстонии и на международном уровне уголовные расследования и расследования, связанные с отмыванием денег, могли бы теперь привести банк к настоящему внутреннему очищению, исправлению ошибок и восстановлению доверия клиентов”, — сказал Нылвак.

По его словам, высокомерное отношение Swedbank к эстонскому обществу и проблемам клиентов также подтверждается тем фактом, что в течение двух месяцев ни председатель совета Swedbank Горан Перссон, и ни один другой руководитель банка не удосужились ответить даже на отправленное летом открытое обращение прежнего премьер-министра Эстонской республики Таави Рыйваса, в котором указывалось на недостатки в обслуживании и информировании эстонских клиентов и инвесторов.