ФОТО | Остались считаные дни! Как торговые центры готовятся к открытию

11 мая в ограниченном порядке откроются торговые центры, которые были закрыты c 27 марта из-за вспышки коронавируса. Сейчас внутри торговых центров идет активная подготовка к восстановлению работы.
В Kristiine и Rocca al Mare наклеили на пол наклейки с призывами соблюдпть правила безопансости, работа кипела и в Ülemiste.
В торговых центрах с 11 мая можно снова открывать торговые залы и пункты обслуживания, а также заведения общепита в случае, если в них обеспечивается наличие средств дезинфекции и соблюдение правила 2+2, в соответствии с которым можно передвигаться максимум вдвоем, в с другими людьми придерживаться дистанции минимум в два метра. Правила действуют также в общих помещениях торгового центра, а также для всех предприятий обслуживания и общественного питания вне торговых центров.
Если раньше в торговых центрах могли работать только предприятия, предлагающие определенные товары и услуги, например, продуктовые магазины и аптеки, то со следующие недели при условии соблюдения требований гигиены можно открывать также другие магазины и предприятия обслуживания, например, зоомагазины, ремонт обуви и часов, парикмахерские и салоны красоты.
В находящихся в торговых центрах заведениях общепита, где до сих пор еду продавали только на вынос, с 11 мая можно снова подавать еду и на месте. При обслуживании необходимо соблюдать правило 2+2 и расставлять столы таким образом, чтобы между столами оставался промежуток в два метра, а за столом могло сидеть не более двух человек (исключение составляют семьи). Желательно, чтобы в заведениях общепита обслуживание производилось только за столиком, чтобы уменьшить контакты клиентов с разными работниками заведения и другими посетителями.
Продолжит действовать ограничение, в соответствии с которым употребление еды на месте должно быть закончено к 22.00, чтобы избежать вечернего скопления народа в ресторанах, кафе и барах.
Для того, чтобы держать распространение вируса под контролем, в торговых центрах останутся закрытыми спортзалы, детские игровые комнаты, казино, залы игровых автоматов и места проведения досуга, такие, как кегельбаны и бильярдные. Также как в торговых центрах, так и в других местах продолжит действовать запрет на проведение общественных собраний, киносеансов, мероприятий ночных клубов, представлений, концертов и конференций.
Всему персоналу торгового центра, работающему с клиентами, рекомендуется носить в помещениях средства индивидуальной защиты.
Ограничения, введенные во время чрезвычайного положения, затронули 336 торговых центров по всей Эстонии, из них 134 в Харьюмаа, 48 в Тартумаа и 40 в Ида-Вирумаа. Под торговым центром понимается здание, в котором работает от трех магазинов или предприятий обслуживания, для посещения которых приходится использовать один вход и помещения общего пользования.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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