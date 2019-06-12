ФОТО: Определился победитель международного конкурса "Предприниматель года EY"

”Страсть Брэда, его любознательность и любовь к предпринимательству легли в основу созданных им пяти компаний, которые достигли уровня единорогов, обеспечивая работой тысячи людей по всему миру. Его стиль работы связан с позитивными изменениями мира вокруг и преодолением препятствий, которые заставили бы многих остановиться на полдороги”, — сказал председатель совета директоров и исполнительный директор глобальной организации EY Марк Вейнбергер.

”Быть предпринимателем не означает только разрушение преград, это значит поиск интуитивного и прямого пути туда, куда ты хочешь прийти. Революция в сборе данных и желание конкурировать с глобальными фирмами всего лишь начало. Моя цель как предпринимателя — найти долгосрочные и рабочие решения для самых крупных мировых экономических и социальных проблем”, — сказал Брэд Кивелл.

Предприятие Тыниса Каазика, который представлял в этом году Эстонию, было основано в 1999 году и занимается переработкой цинковых аккумуляторов, на нем работает 60 человек и каждый год предприятие перерабатывает более 20 000 тонн аккумуляторов. По словам Каазика, как жюри, так и других предпринимателей, которых он встречал, интересовали его увлеченность и миссия. Жюри в ходе общения проявляло интерес к проблемам экологии и круговой экономике Центральной и Восточной Европы.