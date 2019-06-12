12.06.2019, 13:31

ФОТО: Определился победитель международного конкурса "Предприниматель года EY"


rus.delfi.ee
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ФОТО: Определился победитель международного конкурса "Предприниматель года EY"
Pressifoto

Основатель компании по созданию программного обеспечения для искусственного интеллекта Брэд Кивелл был выбран на международном бизнес-форуме "Предпринимателем года EY 2019", тем самым он стал третьим американским предпринимателем, который в течение 19-летней истории конкурса стал его победителем. Эстонию на международном конкурсе представлял владелец завода по переработке цинковых аккумуляторов Ecometal AS Тынис Каазик, говорится в пресс-релизе.

”Страсть Брэда, его любознательность и любовь к предпринимательству легли в основу созданных им пяти компаний, которые достигли уровня единорогов, обеспечивая работой тысячи людей по всему миру. Его стиль работы связан с позитивными изменениями мира вокруг и преодолением препятствий, которые заставили бы многих остановиться на полдороги”, — сказал председатель совета директоров и исполнительный директор глобальной организации EY Марк Вейнбергер.

”Быть предпринимателем не означает только разрушение преград, это значит поиск интуитивного и прямого пути туда, куда ты хочешь прийти. Революция в сборе данных и желание конкурировать с глобальными фирмами всего лишь начало. Моя цель как предпринимателя — найти долгосрочные и рабочие решения для самых крупных мировых экономических и социальных проблем”, — сказал Брэд Кивелл.

Предприятие Тыниса Каазика, который представлял в этом году Эстонию, было основано в 1999 году и занимается переработкой цинковых аккумуляторов, на нем работает 60 человек и каждый год предприятие перерабатывает более 20 000 тонн аккумуляторов. По словам Каазика, как жюри, так и других предпринимателей, которых он встречал, интересовали его увлеченность и миссия. Жюри в ходе общения проявляло интерес к проблемам экологии и круговой экономике Центральной и Восточной Европы.

Pressifoto

Международный бизнес-форум "Предприниматель года EY" проходил в Монако с 5 по 9 июня 2019 года. В прошлом году международный титул "Предприниматель года EY" впервые ушел в Латинскую Америку и его получил начавший свою деятельность в 1979 году и занимающийся недвижимостью Рубенс Менин. Эстонию в прошлом году на гала-вечере представляли основатели Taxify Маркус и Мартин Виллиг. Начало одной из самых больших традиций в мире награждать предпринимателей было положено в США в 1986 году. Эстония участвует в международном конкурсе "Предприниматель года EY" в одиннадцатый раз.

Партнерами конкурса Предприниматель года EY Eesti являются компании Lexus, LHV, Creditinfo и Postimees Grupp.

Pressifoto
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