ФОТО: Офисные работники Maxima регулярно трудятся и в магазинах

По оценке правления сети магазинов, ежемесячная регулярная работа в магазинах создает и с позиции офисного работника, и с позиции работника магазина большую ценность, чем помощь только в рождественский период.

”Сердце Maxima находится в его магазинах. Мы считаем, что наши офисные работники должны больше работать в магазинах, а не просто приходить на помощь во время праздников. Это же отличная возможность лучше узнать клиентов, понять наш бизнес и построить единую организацию. Ведь большие изменения начинаются с маленьких шагов”, — говорит исполнительный директор розничной сети Марко Пыдер.



Фото: Maxima



”Обслуживание — зеркало того, как работает предприятие, какая там культура управления, коммуникация, насколько ценятся отношения с клиентами. Вместе с руководителями отделов и членами правления мы каждый месяц выходим на работу в магазины, таким образом офисные руководители отраслей лучше поймут, где в наших магазинах есть пространство для развития и какие вопросы необходимо решить”, — отметил Пыдер и дал понять, что Maxima переворачивает новую страницу в отношениях с клиентами.



Фото: Maxima



”Наша цель — устойчивый рост, открытые и доверительные отношения с клиентами, а также улучшение внутренней культуры предприятия”.

На этой неделе члены правления и руководители отделов работали в шести разных магазинах Maxima в Таллинне в отделах фруктов и овощей. Устраивать ежемесячные дни работы в магазинах офисные сотрудники Maxima начали в феврале. В течение года такие дни будут проводиться и за пределами Таллинна, так, в эту пятницу исполнительный директор будет работать в Maxima в Пярну.