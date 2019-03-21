ФОТО: Офисные работники Maxima регулярно трудятся и в магазинах
По сообщению концерна, офисные работники Maxima регулярно ходят на работу в магазин.
По сообщению концерна, офисные работники Maxima регулярно ходят на работу в магазин.
По оценке правления сети магазинов, ежемесячная регулярная работа в магазинах создает и с позиции офисного работника, и с позиции работника магазина большую ценность, чем помощь только в рождественский период.
”Сердце Maxima находится в его магазинах. Мы считаем, что наши офисные работники должны больше работать в магазинах, а не просто приходить на помощь во время праздников. Это же отличная возможность лучше узнать клиентов, понять наш бизнес и построить единую организацию. Ведь большие изменения начинаются с маленьких шагов”, — говорит исполнительный директор розничной сети Марко Пыдер.
”Обслуживание — зеркало того, как работает предприятие, какая там культура управления, коммуникация, насколько ценятся отношения с клиентами. Вместе с руководителями отделов и членами правления мы каждый месяц выходим на работу в магазины, таким образом офисные руководители отраслей лучше поймут, где в наших магазинах есть пространство для развития и какие вопросы необходимо решить”, — отметил Пыдер и дал понять, что Maxima переворачивает новую страницу в отношениях с клиентами.
”Наша цель — устойчивый рост, открытые и доверительные отношения с клиентами, а также улучшение внутренней культуры предприятия”.
На этой неделе члены правления и руководители отделов работали в шести разных магазинах Maxima в Таллинне в отделах фруктов и овощей. Устраивать ежемесячные дни работы в магазинах офисные сотрудники Maxima начали в феврале. В течение года такие дни будут проводиться и за пределами Таллинна, так, в эту пятницу исполнительный директор будет работать в Maxima в Пярну.
Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. В этом году исполняется 15 лет работы Maxima в Эстонии. Сегодня в нее входят 80 магазинов: из них 56 являются магазинами шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркетами Maxima XX и 3 — гипермаркетами Maxima XXX. Maxima стала первой из розничных сетей, открывшей в 2015 году интернет-магазин e-Maxima, где продаются продукты питания и товары первой необходимости. Осенью 2018 года интернет-магазин получил новое оформление и стал называться Barbora. В среднем ежедневно магазины Maxima обслуживают 170 000 человек. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и логистический центр. В Эстонии предприятия Maxima Eesti обеспечивают работой около 3700 человек.
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