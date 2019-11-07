ФОТО | Обычная молочная крышка сэкономит эстонскому предприятию многие тонны пластика
Предприятие Farmi Piimatööstus начало использовать новые крышки, вес которых облегчен на 25%, что позволит сэкономить 18 тонн пластика в год.
Предприятие Farmi Piimatööstus начало использовать новые крышки, вес которых облегчен на 25%, что позволит сэкономить 18 тонн пластика в год.
На заводе Farmi Piimatööstus в Йыхви начали использовать облегченную крышку на упаковках объемом в один литр и три четверти литра. Скоро такую же крышку введут на полутра- и двухлитровых упаковок. В общей сложности Farmi Piimatööstus в год использует свыше 17 млн пробок.
”Повышение эффективности производства сегодня идет рука об руку с заботой об окружающей среде, кроме того, благодаря переходу на облегченную крышку мы сэкономим и на расходах на доставку — наш ежегодный объем перевозок уменьшится на 18 тонн”, — отметила руководитель по маркетингу Farmi Piimatööstus Хелен Оямяэ.
Производственная единица Farmi в Йыхви в месяц изготавливает свыше 4500 тонн молочной продукции, из которых 60% от оборота составляют основные молочные продукты (молоко, кефир, сметана и пахта) и 40% — молочные продукты с добавочной стоимостью.
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