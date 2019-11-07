ФОТО | Обычная молочная крышка сэкономит эстонскому предприятию многие тонны пластика

На заводе Farmi Piimatööstus в Йыхви начали использовать облегченную крышку на упаковках объемом в один литр и три четверти литра. Скоро такую же крышку введут на полутра- и двухлитровых упаковок. В общей сложности Farmi Piimatööstus в год использует свыше 17 млн пробок.

”Повышение эффективности производства сегодня идет рука об руку с заботой об окружающей среде, кроме того, благодаря переходу на облегченную крышку мы сэкономим и на расходах на доставку — наш ежегодный объем перевозок уменьшится на 18 тонн”, — отметила руководитель по маркетингу Farmi Piimatööstus Хелен Оямяэ.

Производственная единица Farmi в Йыхви в месяц изготавливает свыше 4500 тонн молочной продукции, из которых 60% от оборота составляют основные молочные продукты (молоко, кефир, сметана и пахта) и 40% — молочные продукты с добавочной стоимостью.