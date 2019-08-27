ФОТО | Обновленный D-терминал откроется для пассажиров через два месяца

Окончательно завершить работы по расширению и реконструкции порта планируется к лету 2020 года.

”Сотрудничество с генеральным подрядчиком работ по строительству терминала D — акционерным обществом AS Nordecon — до сих пор шло очень хорошо, и все проблемы, возникавшие в ходе работ по строительству объекта, решались быстро и профессионально. При этом нельзя забывать о том обстоятельстве, что строительные работы выполняются ежедневно в здании терминала, обслуживающего пассажиров судов. К настоящему времени в здании выполняются последние отделочные работы, завершаются работы по строительству фасада, а также настраиваются инженерно-технические системы”, — сказал директор по развитию инфраструктуры Таллиннского порта Пеэтер Ныгу.





D-терминал Sirli Peepson (Miltton HUB)





Sirli Peepson (Miltton HUB)



