ФОТО | Обновленный D-терминал откроется для пассажиров через два месяца

На терминале D Таллиннского порта, строительство которого ведет компания Nordecon, в настоящий момент ведется активная работа над тем, чтобы через два месяца для пассажиров открылась обновленная часть терминала D.
Окончательно завершить работы по расширению и реконструкции порта планируется к лету 2020 года.
”Сотрудничество с генеральным подрядчиком работ по строительству терминала D — акционерным обществом AS Nordecon — до сих пор шло очень хорошо, и все проблемы, возникавшие в ходе работ по строительству объекта, решались быстро и профессионально. При этом нельзя забывать о том обстоятельстве, что строительные работы выполняются ежедневно в здании терминала, обслуживающего пассажиров судов. К настоящему времени в здании выполняются последние отделочные работы, завершаются работы по строительству фасада, а также настраиваются инженерно-технические системы”, — сказал директор по развитию инфраструктуры Таллиннского порта Пеэтер Ныгу.
Мать подростка-убийцы вела дневник
Умершего 16-летнего ватерполиста Смирнова похоронят в Петеррбурге
Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье в поле
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы