ФОТО: Новый эстонский банк предлагает повышенный процент и по краткосрочным вкладам

Теперь на рынок вышел хаапсалуский Holm Bank, который предлагает вкладчикам 2,5 процента годовых также и в случае краткосрочных вкладов.

Вклады принимаются на срок от трех месяцев до 5 лет, минимальная сумма — 500 евро, максимальная — 100 00 евро (до этой суммы вклады гарантированы государством). Если вклад превышает сто тысяч, то, по словам руководителя банка, данный случай рассматривается отдельно.

Банк создан на основе кредитного предприятия Liisi. Holm Bank стал первым банком в Эстонии, разрешение на деятельность которого выдал Европейский центробанк.