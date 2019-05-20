ФОТО: Новый эстонский банк предлагает повышенный процент и по краткосрочным вкладам

Теперь на рынок вышел хаапсалуский Holm Bank, который сегодня предложил вкладчикам 2,5 процента годовых также и в случае краткосрочных вкладов.

По словам председателя правления Holm Bank AS Индрека Юлге, процентные ставки Holm в рамках специального предложения в честь открытия по сравнению с другими банками являются самыми высокими в любой накопительный период.

”С сегодняшнего дня мы предлагаем оформлять вклады по лучшей процентной ставке в Эстонии, что позволяет частным лицам безопасно размещать свои денежные средства на срок от трех месяцев до пяти лет. Размещение накоплений мы сделали простым и быстрым, а равномерные и высокие проценты мы предлагаем для всех сроков накопления. Процентная ставка срочного вклада составляет 2,5 процента в год — предложения всех остальных банков уступают нашему”, — сообщил Юлге.

Процентная ставка срочного вклада в банке Holm в размере 2,5% в год действует до тех пор, пока не будет привлечено 10 миллионов евро. Вклады можно открывать в системе самообслуживания.

Юлге пояснил, что Holm Bank будет по-прежнему предлагать под торговой маркой Liisi рассрочку, кредитные карты и малые кредиты. ”Предшественник Holm — Liisi — уже более 20 лет является кредитным партнером частных лиц, а теперь в качестве банка мы также поддержим развитие малых предприятий”, — добавил руководитель Holm Bank.

Holm Bank — это первое кредитное учреждение в Эстонии, которому выдал лицензию Европейский центральный банк. Статус банка дает вкладчикам государственные гарантии возврата накоплений с процентами в пределах до 100 000 евро из расчета на одного клиента.