20.05.2019, 13:00

ФОТО: Новый эстонский банк предлагает повышенный процент и по краткосрочным вкладам

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rus.delfi.ee
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Holm Bank, Indrek Julge
Holm Banki juht Indrek Julge tutvustas panga hoiusepakkumistFoto: Ilmar Saabas

Если на эстонском банковском рынке работают достаточно кредитных учреждений, предлагающих по долгосрочным вкладам интресс на уровне двух процентов, то для краткосрочных вкладов подобные проценты на платят.

Теперь на рынок вышел хаапсалуский Holm Bank, который сегодня предложил вкладчикам 2,5 процента годовых также и в случае краткосрочных вкладов.

По словам председателя правления Holm Bank AS Индрека Юлге, процентные ставки Holm в рамках специального предложения в честь открытия по сравнению с другими банками являются самыми высокими в любой накопительный период.

”С сегодняшнего дня мы предлагаем оформлять вклады по лучшей процентной ставке в Эстонии, что позволяет частным лицам безопасно размещать свои денежные средства на срок от трех месяцев до пяти лет. Размещение накоплений мы сделали простым и быстрым, а равномерные и высокие проценты мы предлагаем для всех сроков накопления. Процентная ставка срочного вклада составляет 2,5 процента в год — предложения всех остальных банков уступают нашему”, — сообщил Юлге.

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Процентная ставка срочного вклада в банке Holm в размере 2,5% в год действует до тех пор, пока не будет привлечено 10 миллионов евро. Вклады можно открывать в системе самообслуживания.

Юлге пояснил, что Holm Bank будет по-прежнему предлагать под торговой маркой Liisi рассрочку, кредитные карты и малые кредиты. ”Предшественник Holm — Liisi — уже более 20 лет является кредитным партнером частных лиц, а теперь в качестве банка мы также поддержим развитие малых предприятий”, — добавил руководитель Holm Bank.

Holm Bank — это первое кредитное учреждение в Эстонии, которому выдал лицензию Европейский центральный банк. Статус банка дает вкладчикам государственные гарантии возврата накоплений с процентами в пределах до 100 000 евро из расчета на одного клиента.

Предшественником основанного на эстонском капитале хаапсалуского семейного банка Holm является Koduliising AS — кредитное учреждение с 23-летней историей, предлагающее рассрочку под торговой маркой Liisi.

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