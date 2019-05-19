ФОТО: Новый эстонский банк Holm уже установил вывеску на конторе

В субботу в Хаапсалу появилась вывеска нового банка — по даресу Пости, 30.

Koduliising, ставший Holm Bank AS — это семейное предприятие, основанное бизнесменом из Хаапсалу Арне Веске. ”В Хаапсалу мы вели деятельность 23 года, покрывая оттуда всю Эстонию. У нас 1100 партнеров с более чем 2000 пунктами продажи”, — сообщил владелец Holm Bank AS Веске.

Holm — это первое финансовое учреждение в Эстонии, которому выдал лицензию Европейский центральный банк. В процессе получения лицензии кредитного учреждения банк Holm консультировало адвокатское бюро Sorainen.