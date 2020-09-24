ФОТО | Новые цвета! Swedbank обновляет дизайн банковских карточек

Новый дизайн основан на известном и популярном символе Swedbank. Теперь привычному уже дубу придана более простая и чёткая форма. В то же время визуальные эффекты карточки тёплые и привлекательные. Выбор цвета на основе фирменных цветов Swedbank помогает бизнес-клиентам легко узнавать и отличать карточки от других как в физической, так и в цифровой среде. Тип карточки также теперь чётко различим. Символ дебетовой или кредитной карточки отображается в верхнем левом углу лицевой стороны карточки.

”В июле мы начали предлагать обновлённые банковские карточки частным клиентам. Теперь мы предлагаем карточки со свежим и простым дизайном также корпоративным клиентам”, — сказала руководитель корпоративного банкинга Swedbank Лийзи Химма. ”Дебетовые и кредитные карточки с новым оформлением оптимизированы именно для использования в цифровых средах. Наша статистика показывает, что мобильные платежи с помощью приложения Swedbank для Android и Apple Pay становятся всё более распространёнными, а количество клиентов, которые используют смарт-устройства для оплаты продуктов и услуг, за последний год увеличилось в десять раз”.

”Переход на карточки с новым дизайном будет постепенным. Чтобы сохранить окружающую среду и избежать производства излишков пластика, мы, прежде всего, используем запасы существующих карточек. Первые банковские карточки с новым оформлением получили частные клиенты, теперь настал черёд бизнес-клиентов”, — добавила Химма.

С 24 сентября изменится также дизайн банковских карточек в цифровых каналах для бизнес-клиентов. Таким образом, у клиентов есть возможность сразу же начать использовать новый дизайн в цифровых каналах, несмотря на то, что в кошельке все ещё остаётся карточка с нашим старым дизайном.

Новый дизайн не меняет функциональности банковских карточек для бизнес-клиентов. Установленные клиентом лимиты, функция бесконтактных платежей и другие настройки остаются в силе. Обновлённые дебетовые карточки бизнес-клиентов теперь действительны в течение четырёх лет вместо прежних трёх.