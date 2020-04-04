ФОТО | Новая реальность: чтобы попасть в магазин, нужно отстоять очередь

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал в пятницу распоряжение, по которому с субботы магазины и залы обслуживания должны ограничивать число клиентов. Как видно на фото, магазины подошли к делу со всей ответственностью.
На снимках изображен вход в магазин Rimi на Сыпрузе пст в Таллинне. Покупателей пускают внутрь по очереди, чтобы одновременно в магазине не находилось много народа и было возможно выполнить требование по соблюдению дистанции.
Согласно распоряжению Юри Ратаса, все торговые залы и залы предприятий обслуживания, которые открыты для посещения, необходимо оснастить средствами дезинфекции. Для выполнения правила 2+2 магазин или предприятие обслуживания должны рассчитать, сколько клиентов одновременно могут вместиться в торговый зал. Ограничения вступают в силу с 4 апреля.
Более подробно о том, что изменилось, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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