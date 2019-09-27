ФОТО | Ночью в Таллинне фанаты Apple собрались посмотреть на новый iPhone

На мероприятии рассказали о новом телефоне, который можно было не только посмотреть, но и потрогать.

Начиная с сегодняшнего дня первые покупатели в Эстонии получат телефоны iPhone 11, которые они приобрели по предзаказу. Если заказывать телефон сейчас, то время ожидания составит несколько недель.