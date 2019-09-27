ФОТО | Ночью в Таллинне фанаты Apple собрались посмотреть на новый iPhone

А ночь на пятницу в столичном торговом центре Solaris магазин iDeal впервые представлял новую модель телфона iPhone в Эстонии — iPhone 11.
На мероприятии рассказали о новом телефоне, который можно было не только посмотреть, но и потрогать.
Начиная с сегодняшнего дня первые покупатели в Эстонии получат телефоны iPhone 11, которые они приобрели по предзаказу. Если заказывать телефон сейчас, то время ожидания составит несколько недель.
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