ФОТО: ночью в центре Таллинна демонтировали последнюю символику Danske bank(3)
Сегодня ночью на Нарвском шоссе движение было частично перекрыто. Причина — рабочие снимали таблички Danske bank со здания в центре города.
Сегодня ночью на Нарвском шоссе движение было частично перекрыто. Причина — рабочие снимали таблички Danske bank со здания в центре города.
Во вторник финансовая инспекция сообщила, что начинает процесс ликвидации эстонского филиала датского банка Danske из-за скандала по отмыванию денег. Большинство клиентов перешли в LHV или филиал Danske в Литве.
Финансовая инспекция ранее подчеркнула, что Danske в течение нескольких лет нарушал действующие в Эстонии постановления по борьбе с отмыванием денег, разрешая совершать подозрительные сделки клиентам, в случае которых риск отмывания денег был высоким.
Danske также вводил в заблуждение эстонские государственные учреждения, предоставляя им неполную информацию и, тем самым, создавая препятствия для их работы.
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