ФОТО | Нехватка рабочей силы держит цены на эстонскую клубнику на рекордно высоком уровне

На фотографиях выше показаны цены на эстонскую клубнику на рынке Балтийского вокзала 25 июня.

Член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс говорит, что идеальная температура для созревания клубники — 20-25 градусов, а на этой неделе температура местами значительно выше. Поэтому производители бояться, что все ягоды поспеют одновременно, а у них не хватает рук для того, чтобы собрать весь урожай.

Ситуация с рабочей силой по-прежнему оставляет желать лучшего, и изменений пока нет. По словам Лиллеметс, производители отстают от графика сбора клубники, а поля красные от ягод.

В пример она приводит одного производителя, который заключил договор поставки с Rimi, но просто не успевает собрать ягоды. Для тех, у кого за плечами нет договоров, ситуация не так страшна, так как им не нужно бояться договорных штрафов.

Тем временем цены на местную клубнику сохраняются довольно высокими, по сравнению с прошлыми годами. Если, например, 17 июня 2019 года (смотрите фото ниже) эстонскую клубнику можно было купить по цене 2-4 евро за килограмм, то сейчас килограмм по-прежнему стоит 5-7 евро.

Лиллеметс подтверждает, что еще никогда цены так долго не сохранялись настолько высокими. Она надеется, что в июле приедут иностранные рабочие, и тогда цена на клубнику должна будет понизиться.