ФОТО | Неделя бесплатно! Открыт первый пункт быстрой зарядки электромобилей с евровилкой

В честь открытия пункта быстрой зарядки в период с 15 ноября по 22 ноября (вкл.) Alexela предоставляет возможность производить зарядку электроэнергией бесплатно.

В год на пробег в 15000 км уходит электричества на 150 евро, приводит приблизительные данные расхода энергии компания.

”Наша цель — продолжать развивать инфраструктуру заправочных станций альтернативного топлива в соответствии с общеевропейским направлением. Мы дали импульс к использованию газового топлива в Эстонии, и соответствующие объемы растут. Сегодня мы видим, что настало самое подходящее время для того, чтобы создать условия для использования другого вида энергии наряду с газовым топливом — теперь это электричество”, — рассказал председатель правления AS Alexela Айво Адамсон о новой возможности заправки автомобилей электричеством.

В Таллинне, на заправке Alexela на Петербури теэ 77, можно заряжать электромобили, для которых подходит как европейский (CCS), так и японский (CHAdeMO) наконечники. Зарядная станция оборудована быстрым зарядным устройством Efacec, которое позволяет заряжаться электроэнергией, достаточной для прохождения до 100 километров, в зависимости от автомобиля, в течение десяти минут.