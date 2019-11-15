ФОТО | Неделя бесплатно! Открыт первый пункт быстрой зарядки электромобилей с евровилкой

Alexela первой среди сетью заправок, установившей устройство для быстрой зарядки электромобилей на своей АЗС на Петербури теэ 77 в Таллине. Это также первый в столице пункт быстрой зарядки для электромобилей с европейской вилкой.
В честь открытия пункта быстрой зарядки в период с 15 ноября по 22 ноября (вкл.) Alexela предоставляет возможность производить зарядку электроэнергией бесплатно.
В год на пробег в 15000 км уходит электричества на 150 евро, приводит приблизительные данные расхода энергии компания.
”Наша цель — продолжать развивать инфраструктуру заправочных станций альтернативного топлива в соответствии с общеевропейским направлением. Мы дали импульс к использованию газового топлива в Эстонии, и соответствующие объемы растут. Сегодня мы видим, что настало самое подходящее время для того, чтобы создать условия для использования другого вида энергии наряду с газовым топливом — теперь это электричество”, — рассказал председатель правления AS Alexela Айво Адамсон о новой возможности заправки автомобилей электричеством.
В Таллинне, на заправке Alexela на Петербури теэ 77, можно заряжать электромобили, для которых подходит как европейский (CCS), так и японский (CHAdeMO) наконечники. Зарядная станция оборудована быстрым зарядным устройством Efacec, которое позволяет заряжаться электроэнергией, достаточной для прохождения до 100 километров, в зависимости от автомобиля, в течение десяти минут.
”Этот тип высокоскоростного зарядного устройства подходит для всех электромобилей, и мы рады, что в Таллинне наконец-то появилось общедоступное зарядное устройство CCS”, — добавил Адамсон.
В качестве платежного решения на Alexela можно использовать веб-приложение Elektritransport.
Alexela — первая в Эстонии сеть автозаправок и магазинов, установившая на своей заправочной станции зарядное устройство для электромобилей на коммерческой основе. По словам Рауля Потисеппа, члена правления Elektritransport OÜ, новое зарядное устройство CCS способно производить зарядку на 30% быстрее, чем устаревающие устройства для быстрой зарядки ELMO. Это означает, что зарядка тем же количеством энергии берет 20 минут вместо 30”, — сказал Потисепп.
Alexela — эстонская компания, работающая в основном в области энергетики. В портфель продуктов компании входят электроэнергия, природный газ, баллонный газ, резервуарный газ, а также автомобильное топливо, которое распределяется через 105 автозаправочных станций по всей Эстонии.
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