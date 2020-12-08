ФОТО | Не опять, а снова: у почтового отделения Omvina выстроилась огромная очередь
Вчера днем и вечером возле разных пунктов обслуживания Eesti Post в Таллинне наблюдались длинные очереди.
Вчера днем и вечером возле разных пунктов обслуживания Eesti Post в Таллинне наблюдались длинные очереди.
Особенно много народа выстроилось возле торгового центра Lasnamäe Centrum. Об этом Delfi также писал несколько дней назад.
По словам пресс-секретаря Omniva Маттиаса Кайва, ситуация традиционна для предпраздничного периода. ”Более длинные очереди в декабре — это неизбежность, с которой приходится считаться”, — отметил он.
”Поскольку люди, как правило, сохраняют дистанцию даже в очереди, то кажется, что время ожидания больше, но это не всегда так”, — добавил он.
По словам Кайва, в нескольких почтовых отделениях действует система, позволяющая взять номерок с QR-кодом при помощи смартфона. Это позволяет клиенту не стоять в очереди, отслеживая ее в реальном времени и занимаясь своими делами.
”Рекомендуем по возможности приходить в почтовые отделения утром или в обед, когда очереди короче и людей меньше”, — добавил Кайв.
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