ФОТО | Наводят последний лоск! В центре Ülemiste готовятся к возобновлению работы

Всего в результате эпидемии коронавируса правительством была ограничена работа 336 торговых центров по всей Эстонии.

Руководитель Ülemiste Гуйдо Пярнитс не верит, что открытию торговых центров будет сопутствовать скачок заболеваемости коронавирусом.

"Я не думаю, что с открытием торговых центров произойдет скачок заболеваемости", — сказал он и отметил, что администраторы торговых центров ведут себя ответственно и избегают организации кампаний или терпимости к сбору компаний. "Я верю, что принявшим решение не придется позднее об этом жалеть".

Департамент здоровья напоминает, что в период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров. Посещение магазинов и мест общепита нужно заранее обдумать, и по-прежнему нужно обращать внимание как на правило 2+2, так и на гигиену рук. Люди, у которых имеются симптомы заболевания, должны оставаться дома и позвонить своему семейному врачу.

В торговых центрах могут открыться залы торговли и обслуживания, а также заведения общепита в случае, сели там обеспечено наличие дезинфицирующих средств, а также соблюдается правило 2+2. Правила действуют и для помещений общего пользования торговых центров, а также для всех других помещений, которые находятся в торговых центрах вне залах обслуживания и вне заведений общепита.

В заведениях общепита, находящихся в торговых центрах, где до этого осуществлялась только продажа еды навынос, с 11 мая можно также предлагать еду на месте. В заведениях общепита нужно соблюдать правило 2+2 и расположить столы так, чтобы расстояние между ними было 2 метра, и чтобы за столом могли сидеть максимально два человека (за искл. семей).

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!