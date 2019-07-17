ФОТО: Нарвитянин приобрел в магазине Coop просроченное пиво. Срок годности истек месяц назад

"Сегодня делал покупки в магазине Coop в Нарве. Сделав покупки, решил почитать описание состава светлого пива Obolon Premium. В итоге выяснилось, что пиво просрочено на месяц!", — написал читатель в редакцию 14 июля.

"Возникают следующие вопросы: за что мы платим такую цену — за 0,5 л такого пива в Coop просят 1,39 евро? Менеджерам Coop плевать на клиентов и их здоровье? Этот случай сильно подорвал мое доверие эстонским торговым сетям, а в следующие разы (если такие будут) буду уже обращаться в Департамент по защите прав потребителей, так как считать нормой и закрывать глаза на это ни цены, ни забота о своем здоровье мне не позволяют. Надеюсь, что остальным потребителям тоже", — возмущается мужчина.

Специалист по связям общественностью магазинов Coop Мартин Мийдо принес извинения клиенту за данный инцидент. По его словам, произошла ошибка, при которой сыграл роль человеческий фактор — на полке осталась незамеченной банка с истекшим сроков годности.

Мийдо отметил, что клиент может обменять просроченный товар в магазине.