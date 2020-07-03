ФОТО | Наконец-то пришло время для клубничного варенья! Цены на клубнику пошли вниз

На рынке Балтийского вокзала можно кое-где взять клубнику по 3.50.

Высокие цены в текущем сезоне удерживал долгое время кризис с рабочей силой, но из-за жаркой погоды клубника созрела быстро и вся разом. Благодаря этому цены на рынке стали заметно ниже.