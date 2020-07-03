03.07.2020, 14:25

ФОТО | Наконец-то пришло время для клубничного варенья! Цены на клубнику пошли вниз


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Hinnad Balti jaama turul
Galerii: 12 pilti
Hinnad Balti jaama turul Foto: Priit Simson

В этом году на рынке цены на отечественную клубнику держались на небывало высоком уровне. Сейчас, к счастью, они снизились до 4 евро за кг.

На рынке Балтийского вокзала можно кое-где взять клубнику по 3.50.

Высокие цены в текущем сезоне удерживал долгое время кризис с рабочей силой, но из-за жаркой погоды клубника созрела быстро и вся разом. Благодаря этому цены на рынке стали заметно ниже.

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