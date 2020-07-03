03.07.2020, 14:25
ФОТО | Наконец-то пришло время для клубничного варенья! Цены на клубнику пошли вниз
В этом году на рынке цены на отечественную клубнику держались на небывало высоком уровне. Сейчас, к счастью, они снизились до 4 евро за кг.
В этом году на рынке цены на отечественную клубнику держались на небывало высоком уровне. Сейчас, к счастью, они снизились до 4 евро за кг.
На рынке Балтийского вокзала можно кое-где взять клубнику по 3.50.
Высокие цены в текущем сезоне удерживал долгое время кризис с рабочей силой, но из-за жаркой погоды клубника созрела быстро и вся разом. Благодаря этому цены на рынке стали заметно ниже.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Зачем ставить стакан с солью в микроволновку
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР