ФОТО: Начался сезон черемши. Но собирать ее для продажи запрещено!

По словам советника по связям с общественностью Инспекции окружающей среды Лейли Туул, некоторыми случаями они уже занимаются. ”Следует иметь ввиду, что речь идет о растении, относящемся к 3-й категории охраны природы. Исходя из этого, установлены и ограничения на его сбор.

Собирать черемшу можно только для личного пользования. Сбор для продажи запрещен. Продавать можно только черемшу, выращенную самостоятельно”, — пояснила она.

Проверять всех продавцов или места общепита в виду ограниченных ресурсов не представляется возможным, поэтому контроль производится выборочно. ”Продавец должен быть готов предоставить доказательства законности происхождения своего товара. То есть доказать тот факт, что черемша выращена самостоятельно. Также инспекторы проверяют выборочно размещенные в интернете объявления о продаже”, — добавила Туул.

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