11.06.2019, 14:16

ФОТО: На железнодорожном участке Рийзипере-Турба начали класть рельсы

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Riisipere-Turba raudteelõigu ehitus
Riisipere-Turba raudteelõigu ehitusFoto: Silver Raidla

На прошлой неделе на железнодорожном участке Рийзипере — Турба начали класть рельсы.

К воскресенью первый километр был готов. Этим участком дороги занимается Go Track OÜ, срок окончания работ — октябрь 2019.

Читайте также:
Читайте также: