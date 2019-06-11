ФОТО: На железнодорожном участке Рийзипере-Турба начали класть рельсы

На прошлой неделе на железнодорожном участке Рийзипере — Турба начали класть рельсы.
К воскресенью первый километр был готов. Этим участком дороги занимается Go Track OÜ, срок окончания работ — октябрь 2019.
На прошлой неделе на железнодорожном участке Рийзипере — Турба начали класть рельсы.
К воскресенью первый километр был готов. Этим участком дороги занимается Go Track OÜ, срок окончания работ — октябрь 2019.
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