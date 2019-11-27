ФОТО | На завод ночью доставили туши коров, убитых жестоким методом. Их происхождение окутано тайной

Вечером 16 октября на расположенный в Пылвамаа мясной завод Liivimaa Lihasaaduste Wabrik прибыл необычный груз, пишет Eesti Ekspress.
Обычно крупный рогатый скот поступает со скотобоен в виде туш, то есть обработанных корпусов: без шкуры, голов и копыт. Но на этот раз говорящие по-русски мужчины выгрузили из микроавтобуса четыре необработанные туши. Было видно, что животным просто ножом перерезали горло. Кустарным методом были удалены и внутренности.
Несмотря на то, что забой скота на хуторе, а не на скотобойне, может быть более гуманным по отношению к животным (отсутствие стресса при транспортировки на бойню и т. д.), правила ЕС категорически запрещают мясным производствам принимать животных, забитых в домашних условиях. Для изготовления продукции из говядины годятся только умерщвленные на скотобойне животные.
Итак, к прибывшему из Латвии мясу не прилагалось никакой бумаги из скотобойни. Водитель показал лишь сертификат, по которому речь идет об эко-продукции, выращенной на одном из хуторов Латвии. При этом основная сфера деятельности хутора другая.
Изданию удалось связаться с хозяином хутора, и он оказался очень удивлен. Сказал, что ничего об этом не знает и вообще выращивает другую породу. Как его сертификат оказался в Эстонии, не имеет ни малейшего понятия. Возможно, его передали в ходе какой-либо другой сделки.
Сначала доставленные в Ахья туши остались лежать на полу. Во-первых, был уже вечер и работникам нужно было домой, а, во-вторых, раньше на заводе никогда не было туш в таком состоянии.
Предшественником основанной десять лет назад Liivimaa Lihasaaduste Wabrik являлось НКО Liivimaa Lihaveis, объединяющее животноводов Южной и Западной Эстонии. Главным принципом НКО считается этичное обращение и качество.
Ночью на завод прибыла еще одна машина с семью тушами. Горло у животных было перерезано также, как и у предыдущих четырех. Шкура, головы и копыта тоже были на своих местах.
Утром работникам было велено в срочном порядке обработать туши. Утверждалось, что ”наверху все знают”. По словам причастных лиц, у такой спешки имелось две причины: нарушение правил (мясо неизвестного происхождения) и грядущая проверка Ветеринарно-продовольственного департамента.
Работа закипела. Примечательно, что характерные для усыпления следы (на скотобойнях животных сначала усыпляют) отсутствовали, а в одной туше и вовсе обнаружили пулю. Возможно, перед забоем для усыпления был использован пистолет, но сделано это было неправильно.
Тем не менее, завершить работу не удалось, так как приехал директора завода Райт Персидский и распорядился увести туши. Их погрузили в микроавтобус с латвийскими номерами.
Комментируя ситуацию, заведующий Liivimaa Lihasaaduste Wabrik Индрек Лооренс говорит, что все началось с того, что некто Роман и Руслан предложил купить у него эко-коров из Латвии. У него имелся и сертификат, но по прибытии животных стало ясно, что они не соответствуют требованиям. ”Такое произошло впервые, — говорит Лооренс. — Райт Персидский сразу отправил их обратно, а латыша отругал. Куда увезли этих животных, я не знаю”.
Продукция Liivimaa Lihasaaduste Wabrik славится своим качеством, но экономические показатели фирмы оставляют желать лучшего. В прошлом году доход от продаж вырос на 6% до 1,95 млн евро, однако увеличились и убытки: в семь раз до 1,7 млн евро. Собственный капитал находится в минусе на миллион евро. При этом в годовом отчете Лооренс отмечает, что владелец (финансовый инвестор) Маргус Линнамяэ готов оказать фирме поддержку.
Откуда именно приехали животные и куда уехали, похоже, так и останется загадкой.
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