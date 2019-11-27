ФОТО | На завод ночью доставили туши коров, убитых жестоким методом. Их происхождение окутано тайной

Обычно крупный рогатый скот поступает со скотобоен в виде туш, то есть обработанных корпусов: без шкуры, голов и копыт. Но на этот раз говорящие по-русски мужчины выгрузили из микроавтобуса четыре необработанные туши. Было видно, что животным просто ножом перерезали горло. Кустарным методом были удалены и внутренности.

Несмотря на то, что забой скота на хуторе, а не на скотобойне, может быть более гуманным по отношению к животным (отсутствие стресса при транспортировки на бойню и т. д.), правила ЕС категорически запрещают мясным производствам принимать животных, забитых в домашних условиях. Для изготовления продукции из говядины годятся только умерщвленные на скотобойне животные.

Итак, к прибывшему из Латвии мясу не прилагалось никакой бумаги из скотобойни. Водитель показал лишь сертификат, по которому речь идет об эко-продукции, выращенной на одном из хуторов Латвии. При этом основная сфера деятельности хутора другая.

Изданию удалось связаться с хозяином хутора, и он оказался очень удивлен. Сказал, что ничего об этом не знает и вообще выращивает другую породу. Как его сертификат оказался в Эстонии, не имеет ни малейшего понятия. Возможно, его передали в ходе какой-либо другой сделки.

Сначала доставленные в Ахья туши остались лежать на полу. Во-первых, был уже вечер и работникам нужно было домой, а, во-вторых, раньше на заводе никогда не было туш в таком состоянии.