ФОТО | На заправках в Эстонии подорожало топливо

В четверг сети заправок подняли цену 95-го бензина на 2 цента с 1.179 евро до 1.199 евро за литр. Цена на дизельное топливо осталась прежней, за дизельное топливо придется выложить 0,99 евро за литр.
Если в начале прошлой недели в рамках Дня защиты детей с тартуских заправок началось рекордное снижение цен на топливо, то теперь к предшествовавшей скидке цене прибавили два цента. В крупнейших сетях заправок литр 95-го бензина теперь стоит 1.199 евро, 98-го бензина — от 1.199 до 1.249 евро, дизельного топлива — 0.99 евро.
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