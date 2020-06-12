ФОТО | На заправках в Эстонии подорожало топливо

Если в начале прошлой недели в рамках Дня защиты детей с тартуских заправок началось рекордное снижение цен на топливо, то теперь к предшествовавшей скидке цене прибавили два цента. В крупнейших сетях заправок литр 95-го бензина теперь стоит 1.199 евро, 98-го бензина — от 1.199 до 1.249 евро, дизельного топлива — 0.99 евро.

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