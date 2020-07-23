23.07.2020, 19:57
ФОТО | На улицы Таллинна вышла четвертая фирма, предлагающая аренду электросамокатов(4)
В Таллинне начала работу четвертая фирма, предлагающая в городе услугу аренды электрического самоката - Scoot 911.
В Таллинне начала работу четвертая фирма, предлагающая в городе услугу аренды электрического самоката - Scoot 911.
Ранее свои самокаты стали предлагать компании Bolt, Bird и Tuul.
Начало поездки у нового игрока на таллиннском рынке аренды электрических самокатов стоит 0,30 евро, каждая минута пользования - 0,13 евро.
Услуга предлагается на такой же территории, где и другие работающие в столице фирмы.
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