23.07.2020, 19:57

ФОТО | На улицы Таллинна вышла четвертая фирма, предлагающая аренду электросамокатов

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ФОТО | На улицы Таллинна вышла четвертая фирма, предлагающая аренду электросамокатов
Kuva: Kiur Kaasik

В Таллинне начала работу четвертая фирма, предлагающая в городе услугу аренды электрического самоката - Scoot 911.

Ранее свои самокаты стали предлагать компании Bolt, Bird и Tuul.

Начало поездки у нового игрока на таллиннском рынке аренды электрических самокатов стоит 0,30 евро, каждая минута пользования - 0,13 евро.

Услуга предлагается на такой же территории, где и другие работающие в столице фирмы.

Scoot 911 tõukerataste rendipiirkond Tallinnas.
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