ФОТО | На улице Сыле открыт полностью отреновированный магазин Selver

”Магазин в районе Пельгулинн стал 17 магазином, который сеть Selver открыла в первые десять лет своей работы. Учитывая возраст нашего предприятия, возраст этого магазина тоже солидный. А для местных жителей это локальный центр притяжения, по которому люди успели соскучиться даже за тот короткий период, пока магазин был закрыт”, — сказала член правления AS Selver Кристи Ломп.

Foto: Raul Mee

Чтобы конечный результат был максимально экологичным, при реновации здания были использованы новейшие технологические решения. Освещение магазина было полностью заменено на светодиодное — как внутри здания, так на фасаде и парковке. Работы по реновации осуществила фирма OÜ Reparo Ehitus.

Foto: Raul Mee

В ходе реконструкции интерьер магазина приобрел совершенно новый облик, были заменены мебель и техника. При выборе техники предпочтение отдавалось экологичным решениям. По этой причине был заменен весь парк холодильного оборудования на системы охлаждения на базе СО2, что позволит экономить до пятой части расходуемой энергии по сравнению с прежней системой. Остаточное тепло холодильников будет в свою очередь использоваться в системе вентиляции здания и для отопления бытовой воды. Строительством системы охлаждения занимается фирма Kitman Coldtech.

Foto: Raul Mee

Отдел фруктов и овощей во вновь открывшемся Pelgulinna Selver полностью переведен на систему электронных ценников, то же самое ожидает и все остальные магазины сети. Электронные ценники — часть миссии Selver по отказу от использования бумаги, первым этапом которой стала замена в магазинах распечатанной рекламы на цифровые экраны.