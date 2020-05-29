ФОТО | На улице Рейди открыт первый киоск с мороженым
В пятницу во второй половине дня в Таллинне на променаде улицы Рейди был открыт первый из трех киосков, в которых фирма Tammede all OÜ будет продавать мороженое и прохладительные напитки.
В пятницу во второй половине дня в Таллинне на променаде улицы Рейди был открыт первый из трех киосков, в которых фирма Tammede all OÜ будет продавать мороженое и прохладительные напитки.
”Фирма Tammede all OÜ выиграла организованный в марте конкурс и теперь начала продажу мороженого и прохладительных напитков в киоске около памятника ”Русалка”. Два оставшихся киоска будут открыты на следующей неделе. Надеемся, что новый променад станет благодаря возможности освежиться еще более популярным местом у горожан”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Также в ближайшее время фирма SuperSmash OÜ будет предлагать на променаде улицы Рейди в трех местах уличную еду. Размер места для торговли мороженым и прохладительными напитками составляет четыре квадратных метра. Размер места для торговли уличной едой — 15 м2. Продажа алкогольных напитков на променаде улицы Рейди запрещена.
Летнюю торговлю на променаде улицы Рейди планировалось начать в День Таллинна 15 мая, но в связи с чрезвычайной ситуацией начало продажи мороженого, прохладительных напитков и уличной еды было перенесено.
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