07.07.2020, 18:37
ФОТО | На строительстве нового круизного терминала в Таллинне прошел праздник стропил
Сегодня в строящемся в Таллиннском пассажирском порту новом круизном терминале отметили праздник стропил: его здание подвели под крышу. В мероприятии участвовал мэр столицы Эстонии Михаил Кылварт.
Дождались: жесткая реакция Родниной на аварию с Ефремовым
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Тактаров не смог промолчать: вот что он думает о Ефремове