07.07.2020, 18:37

ФОТО | На строительстве нового круизного терминала в Таллинне прошел праздник стропил


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Kruiisiterminali sarikapidu Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в строящемся в Таллиннском пассажирском порту новом круизном терминале отметили праздник стропил: его здание подвели под крышу. В мероприятии участвовал мэр столицы Эстонии Михаил Кылварт.

Таллиннский градоначальник отметил, что новый круизный терминал наряду с его значением морских ворот для гостей играет и дополнительную роль вовлечения морского побережья в городское пространство. Сам терминал может использоваться для проведения концертов и других мероприятий.

Таллиннский порт подписал договор на строительство объекта с YIT Eesti AS в январе. Стоимость проекта — 13,7 млн евро. Терминал должен быть готов к июлю 2021 года.

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