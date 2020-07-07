07.07.2020, 18:37
ФОТО | На строительстве нового круизного терминала в Таллинне прошел праздник стропил
Сегодня в строящемся в Таллиннском пассажирском порту новом круизном терминале отметили праздник стропил: его здание подвели под крышу. В мероприятии участвовал мэр столицы Эстонии Михаил Кылварт.
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