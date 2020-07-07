ФОТО | На строительстве нового круизного терминала в Таллинне прошел праздник стропил

Таллиннский градоначальник отметил, что новый круизный терминал наряду с его значением морских ворот для гостей играет и дополнительную роль вовлечения морского побережья в городское пространство. Сам терминал может использоваться для проведения концертов и других мероприятий.

Таллиннский порт подписал договор на строительство объекта с YIT Eesti AS в январе. Стоимость проекта — 13,7 млн евро. Терминал должен быть готов к июлю 2021 года.