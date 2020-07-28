28.07.2020, 13:11
ФОТО | На Сааремаа спецрейсом Tallink прибыло более тысячи финнов(8)
их встречали 30 автобусов и гармонист
Сегодня в порт Сааремаа прибыл паром Victoria I с более чем тысячей финнов на борту. Поприветствовать их был приглашен местный гармонист Рейн Орн. На место для развозки прибыли30 автобусов.
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