ФОТО | На Сааремаа спецрейсом Tallink прибыло более тысячи финнов

екоторые из них отправились на экскурсии, некоторые — в Курессааре.

AS Tallink Grupp

По словам руководителя по коммуникации Tallinnk Катри Линк, рейс оказался очень популярным. Она сказала, что после обеда автобусы привезут финнов обратно в порт и паром покинет Сааремаа около 18 часов.