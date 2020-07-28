28.07.2020, 13:11

ФОТО | На Сааремаа спецрейсом Tallink прибыло более тысячи финнов

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их встречали 30 автобусов и гармонист
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ФОТО | На Сааремаа спецрейсом Tallink прибыло более тысячи финнов
Foto: Tallink

Сегодня в порт Сааремаа прибыл паром Victoria I с более чем тысячей финнов на борту. Поприветствовать их был приглашен местный гармонист Рейн Орн. На место для развозки прибыли30 автобусов.

екоторые из них отправились на экскурсии, некоторые — в Курессааре.

AS Tallink Grupp

По словам руководителя по коммуникации Tallinnk Катри Линк, рейс оказался очень популярным. Она сказала, что после обеда автобусы привезут финнов обратно в порт и паром покинет Сааремаа около 18 часов.

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