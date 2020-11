ФОТО | На Петербургском шоссе началось строительство крупнейшей в Прибалтике газовой заправочной станции

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отметил, что помимо того, что общественный транспорт станет более экологически чистым, внедрение автобусов на сжатом газе и замена дизельных автобусов поможет сэкономить до 5 миллионов евро в год. Таким образом, на сегодняшний день газовые автобусы — это оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Обновление автобусного парка поможет значительно сократить текущие расходы по ремонту и обслуживанию старой техники”, — сказал Новиков.

Член правления строительной фирмы Verston Ehitus Эркко Салусте отметил, что фирма всегда была ориентирована на современные и экологические решение, поэтому для них строительства газовой заправки стало хорошим вызовом. ”Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы газовые автобусы смогли заправляться на новом терминале в ближайшее время”, — отметил Салусте.

Строительством фундамента, навесных сооружений, инфраструктуры и разработкой технологий занимается фирма Bioforce OÜ по заказу Bioforce Infra OÜ, осуществлять работы им помогает Nordecon Betoon OÜ. Bioforce Infra OÜ основана на эстонском капитале, имеет опыт и необходимые знания для строительства газовой заправочной станции благодаря сотрудничеству с крупнейшим предприятием Великобритании в этой сфере CNG Fuels Ltd. Bioforce Infra OÜ принадлежит on Bioforce OÜ, Vintselle OÜ ja CNG Fuels Ltd. Проект финансирует AS LHV Pank.