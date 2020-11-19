ФОТО | На Петербургском шоссе началось строительство крупнейшей в Прибалтике газовой заправочной станции

Сегодня представители Tallinna Linnatranspordi AS, городской мэрии, а также Bioforce Infra OÜ заложили краеугольный камень на месте строительства будущей заправочной станции. Выигравшая тендер фирма Bioforce Infra OÜ построит на первом этапе газовую заправочную станцию на территории автобусного парка на Петербургском шоссе, строительство планируется завершить уже в январе.

Заправочная станция будет размещена на площади в 25 000 м², где будут установлены 120 колонок с медленной заправкой и 2 колонки для быстрой заправки. Таким образом это станет крупнейшей и самой мощной в своем роде заправочной станцией от Балтийских стран до Финляндии.

В марте Bioforce начнет второй этап строительства — теперь уже в автобусном парке на Кадака теэ, где на территории 35 000 м² будет установлено 200 заправочных колонок с медленной заправкой и 2 колонки для быстрой заправки. Во время строительства газовой заправочной станции также будет реконструирован автобусный терминал как на Петербургском шоссе, так и на Кадака теэ, общей площадью в 170 000 м².

”В будущем на двух современных газовых заправочных станциях смогут заправляться до 400 газовых автобусов в сутки, и при необходимости мы сможем увеличить мощность заправки. Терминалы имеют традиционное подключение для природного газа, а сжатый газ будет компримироваться на месте. Заправочные станции будут полностью автоматическими и смогут работать без оператора”, — объяснил председатель правления Bioforce Infra OÜ Хенри Ульяс.

В строительство обеих заправок Bioforce Infra OÜ инвестирует 7,5 миллионов евро. Общая стоимость тендера на строительство заправки составляет 80 миллионов евро. Это крупнейший в Эстонии газовый договор в сфере общественного транспорта.

Строительство газового терминала — это часть плана по обновлению столичного общественного транспорта, включающего в себя приобретение новых газовых автобусов. ”Мы планируем полностью заменить все дизельные автобусы экологически чистым газовым транспортом. Уже через несколько лет на улицах Таллинна будет курсировать 350 газовых автобусов, 100 из которых уже сегодня обслуживают пассажиров”, — сказал председатель правления TLT Денис Бородич. ”Данный шаг — безусловно, крупнейшее нововведение в системе общественного транспорта в Таллинне за последние годы. Новые автобусы помогут снизить выброс CO2 в атмосферу на 25 тысяч тонн в год, что равносильно годовому выбросу углекислого газа 7000 легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания”, — сказал Бородич.