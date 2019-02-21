ФОТО: На месте бывшего рынка Сольнок в Мустамяэ откроют супермаркет Rimi

Таллиннская горуправа утвердила детальную планировку квартала, расположенного в районе рынка Сольнок в Мустамяэ, где построят новый супермаркет Rimi. Строительные работы планируют начать в конце этого года, а открыть новый магазин – в 2020-м году.
Старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс сказал, что речь идет о крупнейшем и важнейшем проекте в Мустамяэ за последние годы, и он особенно рад тому, что изменения коснутся именно района Сольнок. ”Мы ждали этого долгие годы, и жители Мустамяэ этого достойны”.
”Мустамяэ — это очень популярный район, где появляется все больше новостроек, поэтому число жителей растет”, — сказал руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ.
”Для того, чтобы район отвечал ожиданиям и потребностям жителей, должна развиваться и инфраструктура. Торговый центр и рынок Сольнок уже давно не те, какими они были пару десятков лет назад. Сольнок — это идеальное место для нового супермаркета, поскольку оно находится вдалеке от основных дорог очень плотно застроенного района. Я уверен, что для многих новый супермаркет станет ближайшим к дому магазином, кроме того благодаря этому у жителей Мустамяэ появится доступ к расширенному ассортименту продуктов и товаров первой необходимости”, — добавил руководитель Rimi.
Площадь нового супермаркета составит около 1000 кв.м, а в ассортименте будут насчитываться 8000 товаров. В магазине появится прилавок с готовой едой, салат-бар, свежая выпечка и горячие напитки. Эстонские хуторские продукты будут предлагать на прилавке Talu Toidab. Новый магазин откроется по адресу Вильде теэ, 101.