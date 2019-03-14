ФОТО: На крыше торгового центра T1 собирают колесо обозрения
Сегодня на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn началась сборка колеса обозрения Super Skypark.
Сегодня на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn началась сборка колеса обозрения Super Skypark.
В начале недели на крышу были подняты все части колеса, а теперь началась сборка, которая, как сообщалось ранее, продлится предположительно две недели.
Колесо обозрения было построено на голландской фабрике и по частям транспортировано в Эстонию.
Торговый центр T1 Mall of Tallinn станет первым в Европе торговым центром, на крыше которого в качестве ориентира и развлечения находится колесо обозрения. Всего в мире насчитывается лишь пять таких центров и все они находятся в Азии.
Всего у колеса обозрения будет 27 люлек (плюс одна ВИП-люлька), оснащенных кондиционером и системой отопления. Каждая люлька вмещает до шести человек. В люльку можно заехать и на инвалидном кресле.
Строительство колеса частично профинансировал Фонд регионального развития ЕС.
Для посетителей колесо будет открыто в апреле.
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