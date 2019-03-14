14.03.2019, 17:05

ФОТО: На крыше торгового центра T1 собирают колесо обозрения

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rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

Сегодня на крыше торгового центра T1 Mall of Tallinn началась сборка колеса обозрения Super Skypark.

В начале недели на крышу были подняты все части колеса, а теперь началась сборка, которая, как сообщалось ранее, продлится предположительно две недели.

Колесо обозрения было построено на голландской фабрике и по частям транспортировано в Эстонию.

Торговый центр T1 Mall of Tallinn станет первым в Европе торговым центром, на крыше которого в качестве ориентира и развлечения находится колесо обозрения. Всего в мире насчитывается лишь пять таких центров и все они находятся в Азии.

Всего у колеса обозрения будет 27 люлек (плюс одна ВИП-люлька), оснащенных кондиционером и системой отопления. Каждая люлька вмещает до шести человек. В люльку можно заехать и на инвалидном кресле.
Строительство колеса частично профинансировал Фонд регионального развития ЕС.

Для посетителей колесо будет открыто в апреле.

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