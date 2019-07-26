ФОТО: На eBay продают сухпайки Сил обороны Эстонии

В интернет-магазине eBay в качестве исключительно редкого товара на продажу можно купить сухпайки Сил обороны Эстонии, пишет Ekspress.
Коробка весит 12,6 кг, состоит из комплектов на 8 приемов пищу и стоит 249 долларов. Срок годности — 2021 год.
В интернет-магазине eBay в качестве исключительно редкого товара на продажу можно купить сухпайки Сил обороны Эстонии, пишет Ekspress.
Коробка весит 12,6 кг, состоит из комплектов на 8 приемов пищу и стоит 249 долларов. Срок годности — 2021 год.
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