26.07.2019, 09:43

ФОТО: На eBay продают сухпайки Сил обороны Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 5
ФОТО: На eBay продают сухпайки Сил обороны Эстонии
EHTNE KAUP: Etikett kaitseväe kuivtoidukastilt, mida ebay müüb.Foto: Ebay

В интернет-магазине eBay в качестве исключительно редкого товара на продажу можно купить сухпайки Сил обороны Эстонии, пишет Ekspress.

Коробка весит 12,6 кг, состоит из комплектов на 8 приемов пищу и стоит 249 долларов. Срок годности — 2021 год.

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