ФОТО | На берегу Эмайыги появятся новые кафе, в том числе и кондитерская Gustav

На конкурс по сдаче в аренду земельных участков, находящихся по адресу Вабадузе пуйестеэ 1c, поступило в общей сложности свыше 20 предложений. Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм считает конкурс во всех отношениях удавшимся.

”Интерес предпринимателей к конкурсу несмотря на сложный год был очень большой. Это в свою очередь воодушевляет нас в дальнейшем находить и создавать новые возможности для деятельности у реки и на реке. Приятно, что десятилетний период аренды позволил предложить привлекательные архитектурные решения высокого уровня, которые помогают создать у реки очень приятную обстановку для посетителей”, — сказал вице-мэр, руководящий оценочной комиссией.

При оценивании учитывались размер предлагаемой арендной платы, концепция планируемой деятельности, в т. ч. планируемые действия и меню, а также строительное решение места общественного питания.

По мнению оценочной комиссии, Cafe Chef OÜ предложило современное комплексное решение, направленное на широкую целевую группу. Положительной посчитали идею ужинов с концертами. Предложенные Väike Kuuba OÜ архитектурное решение и культурно-развлекательная программа были очень хорошо продуманы для данного места. В случае Gustav Cafe OÜ оценочная комиссия нашла, что предложенное меню своеобразное и хорошо продумано, и положительным выделили планирование деятельности в рождественский период. Дополнительные пункты получили также дизайн здания и стеклянные боксы.

Участки сдаются в аренду на десять лет. Места общественного питания должны начать свою деятельность с 1 июня 2021 года.