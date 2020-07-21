ФОТО: Министр прибыл на клубничные поля прямо из Брюсселя. Земледельцы попросили компенсации за украинцев

Хозяйка фирмы Яаника Линдсалу спросила, получит ли она компенсацию за ситуацию, вызванной закрытием границ и нехваткой рабочей силы. ”Я прошу только компенсацию за невыполненную украинцами работу. Ко мне должно было приехать 11 граждан Украины. Каждый их них мог бы собирать по 200 кг клубники в день. За это я и хочу компенсацию”, — сказала женщина.

Конкретного ответа министр дать ей не смог. ”Соберем данные и тогда посмотрим. Нужно выяснить, на сколько сильное влияние оказала погода и какова доля именно нехватки рабочей силы”, — отметил министр.