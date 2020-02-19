19.02.2020, 21:52

ФОТО: Министр дал старт строительству уникального центра стоимостью 100 млн


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ФОТО: Министр дал старт строительству уникального центра стоимостью 100 млн
Raul Mee

Министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару открыл в волости Сауэ первый этап строительства дата-центра MCF. Дата-центр будет строиться в три этапа, общая стоимость строительства составит 100 миллионов евро.

По словам министра Каймара Кару, строящийся дата-центр является важным проектом государственного уровня, он даст возможность безопасно осуществлять свою деятельность в Эстонии как местным стартапам, так и крупным глобальным предприятиям.

”Создание самого крупного в странах Балтии дата-центра в Эстонии свидетельствует о том, что инвесторы верят в инфотехнологическую состоятельность Эстонии, в том числе в сфере кибербезопасности. Создание центра требует значительных инвестиций, но связанное с проектом потенциальное влияние значительно шире — создание дата-центра укрепит нашу позицию в регионе и откроет новые возможности в международной конкуренции”, — отметил Кару.

По оценке министра, в плане строительства речь идет об очень современном и энергоэффективном здании. ”Дата-центр — это не только безлюдные серверные, но также офисные помещения и помещения для проведения конференций. Дата-центр MCF с его очень хорошо продуманным комплексным решением, будем надеяться, станет примером для других”, — сказал Кару.

По словам руководителя компании MCF Group Estonia, строящей дата-центр, Керта Эверта, основные клиенты центра — это предприятия, пользующиеся большими объёмами данных — ИТ- и телекоммуникационные компании и финансовые учреждения. ”Дата-центр можно сравнить с банком — если в банке люди хранят деньги, то мы храним данные”, — сказал Эверт.

По словам Керта Эверта, на планирование дата-центра ушло пять лет, в результате он станет первым подобным центром в Эстонии, всё развитие которого будет осуществляться именно и исключительно с учетом требований, предъявляемых к строительству дата-центров.

”Выбор места на границе волостей Харку и Сауэ был тщательно продуман. Мы исходили из интересов безопасности, существующих линий передачи данных и линий электропередач, а также хорошего с точки зрения логистики расположения по отношению к порту, аэропорту и центру города”, — поделился Эверт.

”Дата-центр международного уровня будет соответствовать требованиям самого высокого уровня безопасности, для обеспечения которого будут установлены как физические, так и электронные барьеры, и будет соблюдаться соответствие стандарту ISKE, являющемуся трехуровневым эталонным комплексом мер по обеспечению безопасности информационных систем Эстонского государства. Ничего подобного в Эстонии ещё не строилось”, — сказал Эверт

Через дата-центр будут проходить линии передачи данных, соединяющие Эстонию с городами Европы, как государственные, так и всех наиболее крупных операторов связи. Для обеспечения энергобезопасности дата-центр будет расположен непосредственно рядом с подстанцией Elering и будет подключен к кабелю Estlink. Третий уровень безопасности обеспечивается дизельными генераторами с 200 000-литровым запасом топлива.

Самый большой в странах Балтии дата-центр будет строиться в три этапа. Первый этап стоимостью 30 миллионов евро включает трехэтажное здание площадью 14 500 квадратных метров, которое будет готово в первом квартале 2021 года. Согласно планам, на земельном участке в Сауэ будет еще два расширения c такой же площадью. Всего в помещениях первого этапа дата-центра можно будет разместить до 1100 аппаратных шкафов с 45 000 серверов, а весь комплекс рассчитан на 3300 аппаратных шкафов с 135 000 серверов.

Проект дата-центра был инициирован известными и обладающими большим опытом частными инвесторами из Эстонии и Финляндии. Проект достиг нынешнего этапа в частности благодаря поддержке, которую ему в числе прочих оказывают Министерство экономики и коммуникаций, EAS и ещё с десяток учреждений общественного и частного сектора.

Генеральный подрядчик строительства дата-центра Merko Ehitus Eesti.

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