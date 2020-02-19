ФОТО: Министр дал старт строительству уникального центра стоимостью 100 млн

По словам министра Каймара Кару, строящийся дата-центр является важным проектом государственного уровня, он даст возможность безопасно осуществлять свою деятельность в Эстонии как местным стартапам, так и крупным глобальным предприятиям.

”Создание самого крупного в странах Балтии дата-центра в Эстонии свидетельствует о том, что инвесторы верят в инфотехнологическую состоятельность Эстонии, в том числе в сфере кибербезопасности. Создание центра требует значительных инвестиций, но связанное с проектом потенциальное влияние значительно шире — создание дата-центра укрепит нашу позицию в регионе и откроет новые возможности в международной конкуренции”, — отметил Кару.

По оценке министра, в плане строительства речь идет об очень современном и энергоэффективном здании. ”Дата-центр — это не только безлюдные серверные, но также офисные помещения и помещения для проведения конференций. Дата-центр MCF с его очень хорошо продуманным комплексным решением, будем надеяться, станет примером для других”, — сказал Кару.

По словам руководителя компании MCF Group Estonia, строящей дата-центр, Керта Эверта, основные клиенты центра — это предприятия, пользующиеся большими объёмами данных — ИТ- и телекоммуникационные компании и финансовые учреждения. ”Дата-центр можно сравнить с банком — если в банке люди хранят деньги, то мы храним данные”, — сказал Эверт.

По словам Керта Эверта, на планирование дата-центра ушло пять лет, в результате он станет первым подобным центром в Эстонии, всё развитие которого будет осуществляться именно и исключительно с учетом требований, предъявляемых к строительству дата-центров.