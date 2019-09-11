ФОТО | "Местные мужики занимаются международными делами": в Эстонии открыт уникальный завод

Производство на заводе Höhle организовано круглосуточно. Крупнейшим потребителем микротрубок в Эстонии является проект Целевого учреждения Широкополосного Развития EstWin, клиентами являются также Telia, Elisa, Elektrilevi и другие строящие в Эстонии инфраструктуру для быстрого Интернета предприятия.

Сейчас на предприятии Höhle работает 15 местных жителей, после претворения в жизнь запланированных расширений количество работников удвоится. Оборот продаж Höhle за три года вырос с нуля до более трех миллионов евро, в нынешнем году ожидаемый оборот превышает четыре миллиона евро, из которых более две трети приходится на экспорт. В числе крупнейших экспортеров представлены такие страны как Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, а также Германия, Греция, Испания.

”Практически все наши работники — это местные жители”, — сказал исполнительный руководитель предприятия Тоомас Кообас. ”В связи с этим нашим девизом стало выражение — Местные мужики занимаются международными делами”.

”На рынке микротрубок есть перспективы, как в Эстонии, так и за рубежом”, — сказал член правления концерна предприятий экономики замкнутого цикла Net Systems Group Тынис Каасик. ”В дальнейшей деятельности мы видим возможности для развития и сотрудничества с другими предприятиями концерна”.

Центр развития и предпринимательства Рапламаа, а также Союз самоуправлений Рапламаа в мае месяце наградили предприятие титулом ”Бизнес-действие 2018 года”.

Höhle OÜ принадлежит основателю и исполнительному руководителю предприятия Тоомасу Кообасу и Тынису Каасику через принадлежащую последнему Net Systems Group (другие предприятия: EcoMetal AS, в Силламяэ и WeeRec OÜ в Кийу).