ФОТО | Масштабный проект возобновляемой энергетики в Палдиски вышел на новый этап

Руководитель Energiasalv Pakri Пеэп Сийтам сказал, что проект строительства станции станет одним из столпов повышения конкурентоспособности всего региона, создания рабочих мест с добавочной стоимостью, дающих в свою очередь налоговые поступления.

В настоящий момент в Палдиски будут проходить исследования недр, в ходе которых планируются буровые работы на глубину до 750 метров для исследования условий строительства и его влияния на окружающую среду.

Масштаб проекта огромен. Мощность станции составит 500 мегаватт. Это в четыре раза больше, чем мощность гидроэлектростанции на реке Нарва.

Авторы проекта отмечают, что на их станции мощность возобновляемых источников энергии можно будет использовать именно тогда, когда это необходимо, что, помимо прочего, позволит бороться с изменениями климата.

Energiasalv — частное предприятие, основывающееся на инвестициях трех фирм: Alexela, Vool и Marble Invest (Sunly). Самому проекту уже 20 лет. Детальная планировка была принята в апреле прошлого года.

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